Subida de juros agrava fatura das empresas em mil milhões

Com as taxas Euribor a renovar máximos, fatura das empresas com empréstimos vai subir de forma significativa, conclui o Banco de Portugal. Setor da construção e microempresas serão os mais afetados, mas ainda há margem de amortização e de redução de encargos.

Subida de juros agrava fatura das empresas em mil milhões









