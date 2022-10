Subida de juros penaliza mais os rendimentos baixos

Estudo do Banco de Portugal antecipa efeitos mais negativos no segundo semestre entre famílias com rendimentos mais baixos e contratos de crédito a taxa variável. Governo promete para breve solução para reduzir esforço com prestações da casa.

Subida de juros penaliza mais os rendimentos baixos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Subida de juros penaliza mais os rendimentos baixos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar