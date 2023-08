Subida do emprego resiste mais entre as PME portuguesas

Apesar da crise inflacionista, o mercado de trabalho têm-se mostrado resiliente e, segundo as projeções da Comissão Europeia, Portugal deverá ser um dos países onde o emprego mais irá crescer este ano entre as pequenas e médias empresas (PME). As previsões apontam para uma subida do emprego nas PME nacionais de 1,5%, numa altura em que se prevê que uma estagnação no bloco europeu.





