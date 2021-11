Suiça coloca Portugal na lista de países de risco e obriga viajantes a teste e quarentena

Leia Também Alemanha retira Portugal da lista de interdições de viajantes

A Suiça colocou Portugal na lista de países onde foi identificada a "variante de preocupação". Isto significa que a partir desta terça-feira, 30 de novembro, quem viajar de Portugal para o país helvético terá de cumprir um novo conjunto de critérios.As autoridades suiças determinam que na chegada ao país, todos os cidadãos com mais de 16 anos têm de apresentar um teste negativo, PCR ou antigénio. A medida aplica-se a todos os passageiros, incluindo pessoas vacinadas e recuperadas.O teste deve ser repetido entre o quarto e o sétimo dia após a chegada ao país, sendo que o resultado deve ser comunicado às autoridades.Além desta medida, os viajantes são ainda obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias. A regra estende-se às crianças, assim como a pessoas vacinadas e recuperadas.Devido ao surgimento da variante ómicron, as autoridades Suiças começaram a apertar as regras de entrada no país desde a passada sexta-feira. Além de Portugal, o país inclui hoje na lista de risco o Canadá, o Japão e a Nigéria. Antes, já tinham sido considerados como "preocupantes" a Bélgica, Botswana, Essuatíni, Hong Kong, Israel, Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zimbabwe, República Checa, Egipto, Malawi, Países Baixos, Reino Unido, Angola, Austrália, Dinamarca e Zâmbia.Segundo o site da embaixada da Suiça em Portugal, "o Ministério suíço da Saúde OFSP classificou Portugal como sendo um País onde circula uma variante preocupante", e por isso "o Conselho Federal recomenda de renunciar às viagens com destino a Portugal".