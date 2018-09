Tancos: PGR esclarece sobre inquérito autónomo ao do desaparecimento das armas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu que o inquérito no âmbito do qual hoje decorreram diligências "é autónomo do instaurado na sequência do desaparecimento de armas ocorrido em Tancos".

Numa nota enviada às redacções, a PGR explica que "os crimes em investigação no processo que tem por objecto as circunstâncias em que ocorreu o aparecimento do material de guerra não constam do elenco do art.º 47.º n.º 1 do Estatuto do Ministério Público (EMP)".

"Assim, a competência para a direcção do inquérito foi atribuída ao DCIAP, pela Procuradora-Geral da República, nos termos do art.º 47.º n.º 3 al. b) do mesmo diploma, atenta a gravidade dos factos e a complexidade da investigação", adianta, afirmando que, "não constando os crimes em investigação do elenco do art.º 47.º n.º 1 do EMP, a competência para o interrogatório compete ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa".