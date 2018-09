Tancos: Prisão preventiva para director da Polícia Judiciária Militar e um civil

Um comunicado do TIC adianta que os restantes seis arguidos ficam em liberdade, embora sujeitos a termo de identidade e residência, suspensão do exercício de funções, proibição de contacto com os co-arguidos e com quaisquer militares das Forças Armadas, da GNR e elementos da Polícia Judiciária Militar (PJM).

O TIC esclareceu que aplicou ao director da PJM, aos restantes três elementos daquela polícia e aos três GNR estas medidas pelo "perigo de continuação da actividade criminosa e perigo de perturbação do decurso do inquérito, aquisição e conservação da prova".