Bruno Simão

A taxa de desemprego terá estabilizado em Julho nos 6,8%, de acordo com a estimativa provisória divulgada esta quarta-feira, 30 de Agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Há quase 16 anos, desde Setembro de 2002, que não se verificava uma taxa tão baixa, segundo revela o INE.



O valor é idêntico ao que foi registado no mês de Junho, que o INE revela agora, já com dados definitivos, que se situou nos 6,8%. Neste caso houve uma ligeira revisão em alta (de uma décima) face ao que tinha sido inicialmente estimado, há um mês.

Os dados provisórios relativos a Julho (ainda provisórios) apontam para um aumento homólogo do emprego de 2,1%, enquando os valores definitivos relativos a Junho (já definitivos) apontavam para 2,8%.

Os valores destacados pelo INE estão ajustados de sazonalidade, o que significa que descontam o efeito do Verão, que geralmente é positivo. Sem essa correcção a taxa ainda é mais baixa (6,5%).

No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego (neste caso não ajustada de sazonalidade e com uma amostra ligeiramente diferente) situou-se nos 7,9%. O Governo prevê para o conjunto do ano o valor médio de 7,6%, mas os indicadores mais recentes sugerem que poderá ficar abaixo desta previsão, criando uma folga orçamental.

O número de desempregados ronda agora as 353 mil pessoas.

Notícia actualizada pela última vez às 12:18