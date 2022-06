Taxa de inflação em França atinge 5,2% em maio deste ano

Leia Também Taxa de inflação em Espanha sobe 8,7% em maio deste ano

A taxa de inflação em França atingiu 5,2% em maio, mais quatro décimos que em abril, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INSEE).O aumento dos preços no consumidor no mês de maio, neste país, ficou a dever-se sobretudo à subida dos preços da energia e, em menor medida, ao crescimento dos preços dos serviços, alimentos e produtos manufaturados, segundo o INSEE.O INSEE apresentou os dados finais da taxa de inflação em maio deste ano, que ultrapassou o limiar dos 5% pela primeira vez desde setembro de 1985.No comunicado, o INSEE realçou que o aumento dos preços no consumidor observado em maio se deveu, em primeiro lugar, à energia, que apresentou uma subida de 27,8% em termos homólogos, sendo que o maior crescimento tinha sido observado em abril deste ano.Nos serviços, os preços aumentaram 3,2% em maio, contra 3% em abril, enquanto na alimentação o crescimento foi de 4,3% (3,8% em abril) e nos produtos manufaturados o incremento foi de 3% (2,6% no mês anterior).A taxa de inflação subjacente, que exclui os preços de energia e alimentos, subiu para 3,7% em maio, isto é, mais cinco décimos em abril.