Taxa de inflação em Espanha sobe 8,7% em maio deste ano

A subida dos preços dos combustíveis, alimentos e bebidas não alcoólicas foi superior à observada no mês de maio do ano passado, esclarece o Instituto Nacional de Estatística (INE) em comunicado.O instituto refere ainda, ao apresentar hoje o indicador avançado da inflação, que se notou, no entanto, uma descida no crescimento dos preços da eletricidade face ao ritmo da subida registada do ano passado.Por outro lado, quanto à inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e os energéticos, esta teve um aumento homólogo de 4,9% em maio deste ano.Trata-se de um aumento de mais cinco décimas face ao mês anterior e, a confirmar-se, será o mais elevado desde outubro de 1995.