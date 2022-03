Taxa de poupança das famílias recua para 10,9%

A média móvel permite alisar as variações da taxa de poupança registadas de cada trimestre, que são muito mais irregulares. No final do último trimestre de 2021, a poupança média bruta estaria acima dos 16,6

mil milhões de euros, quando nos três meses anteriores rondou os 17,6 mil milhões.



As taxas de poupança do período da pandemia atingiram (e nalguns trimestres ultrapassaram largamente) a média histórica dos portugueses que ronda os 6%-7% do rendimento disponível.



A taxa de poupança das famílias baixou em 2021 para 10,9%, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro ano da pandemia as famílias tinham aumentado a poupança para 12,6%, mas no ano passado o consumo recuperou acima do rendimento disponível, explica o organismo de estatísticas.Face a 2020, o rendimento disponível bruto das famílias aumentou 4% no ano passado. "Ainda assim", assinala o INE, "este crescimento não foi suficiente para compensar o aumento da despesa de consumo final, que se fixou em 5,8%". Em 2020, o primeiro ano em que o país foi atingido pela covid-19 e em que foi determinado o primeiro período de confinamento estrito, o consumo tinha caído 6,4%.(Notícia atualizada às 12:40 com mais dados)