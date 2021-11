Teletrabalho: assim ficam as principais alterações

Depois de uma maratona de votações que procurou evitar que o diploma caísse com a dissolução do Parlamento, os deputados aprovaram na sexta-feira as novas regras do teletrabalho, que também incluem deveres mais expressos sobre tempos de descanso. As alterações ao Código do Trabalho, que também se aplicam à Função Pública, foram aprovadas com os votos favoráveis de PS, PSD e PAN, a abstenção do PSD, e os votos contra do PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.

