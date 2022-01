"Temos de virar a página". Marcelo Rebelo de Sousa pede o fim da pandemia para 2022

Depois de, em 2021, não ter havido mensagem de Ano Novo do Presidente da República, devido à iminência das eleições presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar ao país neste primeiro de janeiro. Após agradecer a sua reeleição, focou-se na pandemia. "Temos de virar a página", sublinhou."Costuma-se dizer 'ano novo, vida nova'. Em 2022 tem mesmo de ser 'ano novo, vida nova'. Precisamos de menos pandemia e mais crescimento" reforçou Marcelo que recordou os 900 anos de história do país para mostrar a resiliência dos portugueses.O Presidente admitiu que cerca de seis meses de 2021 foram ainda piores do que 2020, tanto em Portugal como no resto do mundo. "2021 podia ter sido um recomeço, mas não foi. Este ano tem de ser."Ainda assim o Marcelo assumiu que nem tudo foi mau. O processo de vacinação, as exportações e até a chegada de turistas foram alguns dos pontos que o Chefe de Estado enumerou como positivos.Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que os portugueses vão, em breve, ter que "decidir a Assembleia da Repúblico e o Governo para os próximos quatro anos."Com eleições legislativas antecipadas marcadas para o próximo dia 30 de janeiro, o Chefe de Estado não fez nenhum apelo ao voto mas apelou para que a composição do próximo Executivo "dê voz ao pluralismo de opiniões e soluções" e que o "governo possa refazer também ele a esperança e confiança perdidas ou enfraquecidas e garanta a previsibilidade para as pessoas e seus projetos de vida".(Notícia atualizada)