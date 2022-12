A energia - um dos fatores que fazem disparar a inflação - deverá, com um empurrão do Governo, sair mais barata a famílias e empresas. Na água, o regulador quer faturas mais caras, mas não tem poder de decisão. As contas da TV e telemóvel podem subir (as da Meo aumentam mesmo) e as comissões dos cinco maiores bancos também - exceto as da Caixa.

Tendências diferentes na água, luz, comunicações e comissões









