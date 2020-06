Trabalhadores em lay-off vão receber complemento extraordinário até 351 euros

Os trabalhadores que estiveram em regime de lay-off vão receber um "complemento de estabilização", pago uma única vez, que representará um "apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram redução de rendimento".



A medida faz parte do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e representa o pagamento de uma só vez, em julho, "no montante da perda de rendimento de um mês de layoff". O valor mínimo é de 100 euros e máximo de 351 euros.





António Costa anunciou ainda um abono de família extra, uma vez mais pago num só mês, neste caso em setembro, de um montante correspondente ao valor base do abono de família, para todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalões". O primeiro-ministro justificou o mês de setembro com o aumento dos encargos das famílias com o início do ano escolar.