Transações de jogadores entre matérias na mira da ASAE

O branqueamento de capitais constitui "um grande desafio" também para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), impondo-se como uma área a que pretende estar particularmente atenta no âmbito do seu raio de intervenção, diz o inspetor-geral em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.



"É um grande desafio que a ASAE e a sociedade têm pela frente, porque é matéria que se coloca com muita pertinência a vários setores considerados de risco", avalia, adiantando que, "no futuro próximo", na mira da ASAE estarão práticas como transações de jogadores.



Para Pedro Portugal Gaspar, "há um bloco ainda por explorar e aprofundar, que é o branqueamento de capitais naquilo que a ASAE tem de atuar – a área não financeira", embora o organismo o tenha vindo a fazer, nomeadamente ao nível da contraordenação e da comunicação de atividades suspeitas à PJ.



"Nos últimos quatro anos, foram levadas a cabo 1.000 ações, das quais 10% deram comunicação à Polícia Judiciária", indica.