Travão no certificado belisca presidência conseguida

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que é avaliada de forma positiva, termina esta quarta-feira com uma pedra no sapato. Depois de ter conseguido avançar com o Certificado Digital Covid, considerado uma das vitórias da presidência, começam agora a surgir dúvidas que vão ter de ser resolvidas pela presidência a cargo da Eslovénia.Em causa está o "travão" ao certificado digital,...