Três helicópteros Kamov com autorização para voar

A Agência Nacional de Aviação Civil deu, esta segunda-feira, autorização para que três dos helicópteros Kamov remotem os voos e estejam disponíveis para o combate aos incêndios.



A autorização da ANAC foi dada depois de a empresa Heliportugal, que é quem vai operar os Kamov, ter enviado hoje os restantes documentos que estavam em falta.



A notícia de que três dos seis helicópteros pesados Kamov estavam autorizados a operar no combate aos fogos florestais foi hoje avançada pelo Expresso online. As aeronaves encontravam-se em manutenção.



A autorização surge no seguimento do incêndio de grandes proporções que desde sábado fustiga o distrito de Castelo Branco sem que aqueles aparelhos estivessem aptos a ajudar no combate às chamas.