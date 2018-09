Tria nega ameaça de demissão e revela que o governo quer cortar dívida em 1% ao ano

Numa entrevista ao jornal Il Sole 24 Ore, o ministro das Finanças italiano, Giovanni Tria, negou que tenha ameaçado demitir-se após a aprovação do Orçamento, como foi noticiado no sábado.

O ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, defendeu que as metas para o défice fixadas pelo Governo transalpino não constituem um desafio aos limites da União Europeia e negou que tenha ameaçado demitir-se, como foi noticiado este fim-de-semana pelo jornal italiano, Il Messaggero. Os esclarecimentos do responsável das Finanças foram dados numa entrevista ao jornal Il Sole 24 Ore.





Na mesma entrevista, Tria também deu mais detalhes sobre o plano orçamental do Executivo italiano: o governo quer reduzir a dívida em 1% ao ano, ao longo dos próximos três anos, e tem como cenário de base um crescimento de 1,6% em 2019 e 1,7% em 2020.