Trocar os lares de idosos por habitação colaborativa. 22 projetos vão abrir 800 vagas

Viver em comunidade, mantendo a independência, mas com acesso a apoios permanentes. O conceito de habitação colaborativa para idosos ou pessoas com deficiência chega ao terreno com financiamento do PRR. São projetos piloto e a ideia é abrir caminhos de mudança.

Trocar os lares de idosos por habitação colaborativa. 22 projetos vão abrir 800 vagas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Trocar os lares de idosos por habitação colaborativa. 22 projetos vão abrir 800 vagas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar