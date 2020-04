O presidente norte-americano continuou: "Imaginem que trazemos a luz para dentro do corpo, o que pode ser feito através da pele ou de outra forma. Penso que disse que também vão testar isso. Parece interessante".



Não ficou por aí. "E, depois, vejo o desinfetante. Mata [o coronavírus] em um minuto. Um minuto. Há alguma forma de fazermos algo assim, através de uma injeção, ou uma limpeza, nos pulmões? Seria interessante verificar isso".



Donald Trump ainda acrescentou que "terão de recorrer a médicos" para testar estes tratamentos, mas insistiu que "parecem interessantes". No fim, perguntou a Deborah Birx se já tinha observado o efeito da luz ou calor sobre o coronavírus e teve uma resposta curta por parte da imunologista: "Não como um tratamento".



Confrontado por um jornalista que lembrou que a população norte-americana ouve o presidente à espera da apresentação de factos e não de sugestões de tratamentos experimentais, Donald Trump respondeu-lhe como já tem sido habitual nas conferências de imprensa: "Você faz parte das fake news. Esta é só uma sugestão de um laboratório brilhante", concluiu.



O presidente norte-americano referia-se a um estudo levado a cabo por uma equipa de cientistas da Casa Branca, que concluiu que o coronavírus não dura muito tempo em maçanetas ou outras superfícies não porosas, quando exposto à luz do sol.

