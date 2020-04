A disseminação da pandemia é comum a todo o território nacional, mas "o seu impacto continua a ser caracterizado por uma elevada heterogeneidade regional, particularmente quando se tem em conta, além dos números absolutos de casos e óbitos, indicadores relativos em função da dimensão e densidade demográfica por quilómetro quadrado das unidades territoriais consideradas na análise", aponta o INE.É sobretudo no Norte que a pandemia tem sido mais disseminada, por razões já explicadas, como a grande concentração de setores industriais nesta região, o que dificultou o confinamento da população. "O número de casos confirmados com a doença Covid-19 por 10 mil habitantes foi acima do valor nacional em 47 municípios e, deste conjunto, 33 pertenciam à região Norte", refere o INE.A Área Metropolitana do Porto, por exemplo, tem quase o dobro da média nacional: 41,7 casos por cada 10 mil habitantes. Em municípios como Porto, Gondomar, Maia e Matosinhos, ultrapassam-se os 50 casos por 10 mil habitantes.Há ainda 13 municípios da região Centro, bem como o município de Lisboa, que registam valores acima da média nacional. Mesmo assim, a Área Metropolitana de Lisboa regista apenas 13,5 casos por cada 10 mil habitantes.Por outro lado, é na região do Alentejo que se observa o menor impacto da pandemia, com vários concelhos a registarem zero casos.No relatório publicado esta sexta-feira, o INE dá ainda conta de que o número total de óbitos ocorridos entre 1 de março e 12 de abril de 2020 é superior 1.222 relativamente a igual período do ano passado. Neste período de 2020, foram registados 14.860 óbitos, contra 13.638 no ano passado, um aumento de 8,9%.Já em relação ao mesmo período de 2018, em que tinham sido registados 14.517 óbitos, a variação é menor, de apenas 2,3%.