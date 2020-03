Turismo: “A linha de crédito de 100 milhões não chega"

Raramente o presidente da Confederação do Turismo (CTP) fala aos jornalistas nas reuniões de concertação social, mas desta vez Francisco Calheiros resolveu fazê-lo: admitiu que o impacto do surto do novo coronavírus no setor é grande, apelou à calma e disse esperar que o Governo apresente um conjunto de medidas económicos, sublinhando que a linha de crédito anunciada na semana passada não chega.





"Penso que o Governo nos vai apresentar uma série de medidas", disse, antes do início da reunião. "A linha de 100 milhões vai atenuar mas manifestamente não chega para o que vai acontecer".





Apesar de ter apelado à calma, Francisco Calheiros reconheceu que em alguns setores o impacto está a ser "bastante grande", com os grupos a cancelarem as reservas, e referiu que a situação está "um pouco pior" do que há uma semana, quando as associações patronais se reuniram pela primeira vez com o Governo.





Também António Saraiva, presidente da CIP, referiu mais uma vez que "alguns setores começam a ter problemas na sua cadeia de abastecimento, nomeadamente o têxtil, automóvel, calçado". "Há inclusivamente uma fábrica de calçado que teve de encerrar portas para quarentena dos trabalhadores", disse.



O líder da Confederação Empresarial (CIP) falou em "metodologias" para definir "um conjunto de possíveis soluções para a dimensão do problema", que "não está quantificada". "Temos de ir fatiando as medidas", disse. "Tudo dependerá da dimensão e da duração que este problema que começou a afligir-nos venha a ter".



Na reunião desta segunda-feira estão os ministros da Economia, Siza Vieira, do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.