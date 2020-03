Governo alarga prazos de impostos e cria novo lay-off para empresas afetadas pelo vírus

O Governo apresentou esta segunda-feira um conjunto alargado de medidas em concertação social que passa pelo reforço da linha de crédito para 200 milhões de euros, pelo alargamento de prazos de pagamentos de impostos e pela criação de um regime especial de lay-off, com acesso simplificado, para as empresas afetadas.

Assim, o prazo do primeiro pagamento especial por conta passa de 30 de março para 30 de junho e a entrega da declaração de IRC (Modelo 22) passa para 31 de Julho. O primeiro pagamento por do IRC passa de 31 de julho para 31 de agosto.

As empresas que vejam a atividade "severamente afetada" por causa da epidemia terão um regime de lay-off com o pagamento de dois terços dos salários aos trabalhadores, até 1.905 euros. As empresas pagam 30% e a Segurança Social pagará 70%.



O novo regime ainda será aprovado - previsivelmente na próxima reunião de Conselho de Ministros - e de acordo com a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, tem como principal diferença face ao regime normal um acesso mais fácil à medida. O lay-off, que o Governo justifica com a necessidade de proteger postos de trabalho, será renovado mensalmente e terá a duração máxima de seis meses.





O Governo também explicou que serão elegíveis as empresas que tenham uma quebra de faturação de 40%, em termos homólogos, e que mostrem que esta está relacionada com o surto, apesar de não ter especificado como se estabelece esta relação.



Está prevista uma bolsa de formação de 131,64 euros (a dividir entre o trabalhador e a empresa), bem como um plano "extraordinário de formação" equivalente a 50% do salário do trabalhador até ao limite do salário mínimo.



Além disso, os apoios estendem-se depois da situação do lay-off ou das empresas que encerrem com um apoio por trabalhador equivalente ao salário mínimo (635 euros) que será pago pelo IEFP.



Além disso, as empresas em lay-off ou com encerramento determinado pelas autoridades ficam dispensadas do pagamento de contribuições até ao mês seguinte de retoma de atividade.



A linha de crédito anunciada no ano passado terá afinal 200 milhões de euros (e não cem).



Ainda a nível da tesouraria serão acelerados os incentivos comunitários e as despesas suportadas com a participação em eventos internacionais anulados continuarão a ser elegíveis no quadro dos sistemas de incentivos.



As associações patronais mostraram-se satisfeitas com as medidas que o Governo garante que aprovará em breve, enquanto os sindicatos alertaram para as situações de perda de rendimento dos trabalhadores, nomeadamente em caso de lay-off.



Esta é a lista de medidas tal como consta do documento apresentado em concertação social.





Medidas destinadas a minimizar problemas de tesouraria: