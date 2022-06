Turismo cada vez mais perto dos níveis de 2019

A atividade turística está cada vez mais próxima dos níveis de 2019, é o que indicam os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística.O setor do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 6,5 milhões de dormidas em maio de 2022, correspondendo assim a um aumento homólogo de 162,1% e 221,8%, respetivamente. Já em relação a maio de 2019, foi registada uma diminuição de 3,2% e 0,7%.No quinto mês do ano, o mercado interno contribuiu com 1,8 milhões de dormidas e os mercados externos totalizaram 4,7 milhões. Face a maio de 2019, o mercado interno cresceu 11,6% e os mercados externos diminuíram 4,7%. No conjunto dos primeiros cinco meses de 2022, as dormidas aumentaram 355,2%.O aumento das dormidas foi registado em todas as regiões. O Algarve concentrou 28,6% das dormidas, seguindo-se a área metropolitana de Lisboa (26,3%), o Norte (16,4%) e a região autónoma da Madeira (12,1%).A totalidade dos dezassete principais mercados emissores registou aumentos expressivos em maio, tendo representado 88,2% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico em maio. O mercado britânico (21,7% do total das dormidas de não residentes) diminuiu 0,8% relativamente a maio de 2019.Comparando com maio de 2019, os maiores crescimentos foram registados nos mercados dinamarquês (38,2%), romeno (36,7%), checo (32,8%) e norte-americano (21,9%). As maiores diminuições foram registadas nos mercados brasileiro (-25,8%), sueco (-18,0%) e austríaco (-11,7%).