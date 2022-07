Mercado externo foi o que mais pesou no turismo, mas ainda fica abaixo de 2019

Leia Também Turismo cada vez mais perto dos níveis de 2019

O mercado interno contribuiu para o setor do alojamento turístico com 1,8 milhões de dormidas e os mercados externos totalizaram 4,7 milhões, num total de 6,5 milhões, em maio de 2022, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Face a maio de 2019, antes do surgimento da pandemia de covid-19, o mercado interno cresceu 11,6% e os mercados externos diminuíram 4,7%."Os proveitos totais aumentaram 264,3% para 456,1 milhões de euros, e os proveitos de aposento [valor que resulta da dormida de todos os hóspedes] atingiram 338,4 milhões de euros, refletindo um crescimento de 275,1%. Comparando com maio de 2019, registaram-se aumentos de 11,8% e 11,9%, respetivamente, detalha o instituto.Os dados desta quinta-feira confirmam as estimativas rápidas divulgadas no final de junho pelo INE: o setor do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 6,5 milhões de dormidas em maio de 2022. Face a maio de 2021, estes dados correspondem a um aumento de 162,1% e 221,8%, respetivamente, mas comparando com o mesmo período em 2019, registaram-se diminuições de 3,2% e 0,7%, respetivamente.Os dados mostram ainda que o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 56,5 euros em maio e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 96,1 euros, tendo crescido 24,4% em relação a maio de 2021. "Em relação a maio de 2019, o RevPAR aumentou 8,0% e o ADR cresceu 9,4%", denota o centro de estatísticas.No conjunto dos primeiros cinco meses de 2022, as dormidas aumentaram 355,2% (+128,5% nos residentes e +775,8% nos não residentes). Comparando com o mesmo período de 2019, decresceram 9,0%. A justificar este decréscimo, explica o INE, está a diminuição das dormidas de não residentes (-14,4%)."Os proveitos acumulados de janeiro a maio de 2022 cresceram 436,6% no total e 437,0% nos relativos a aposento (+0,5% e +1,5%, face a igual período de 2019, respetivamente)".Já considerando a generalidade dos meios de alojamento - estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude - registaram-se 9,1 milhões de hóspedes e 23,1 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 282,9% e 320,6%, respetivamente.O aumento das dormidas verificou-se em todas as regiões do país, com o Algarve a concentrar 28,6% das dormidas, e a Área Metropolitana de Lisboa 26,3%. Segue-se a região Norte, com 16,4%, e a região autónoma da Madeira, 12,1%."Relativamente às dormidas de residentes, registaram-se aumentos em todas as regiões, destacando-se a Madeira (+66,2%), Norte (+14,2%) e Alentejo (+10,0%). As dormidas de não residentes aumentaram na RA Madeira (+12,6%) e no Norte (+2,4%), tendo as maiores diminuições sido observadas no Centro (-23,1%) e Alentejo (-11,1%)", detalha o INE.Lisboa (1,3 milhões), Albufeira (743,9 mil) e Funchal (524,1 mil) são os municípios com mais dormidas no mês de maio.