Turismo e indústria ainda não recuperaram da covid

Apesar de se prever que a economia portuguesa continue a crescer este ano, ainda nem todos os setores de atividade conseguiram recuperar da pandemia. É o caso do turismo, indústria e do setor automóvel, que, entre avanços e recuos, se têm mantido em níveis inferiores aos registados em 2019. Os picos de covid-19 e as medidas restritivas adotadas são algumas das razões apontadas pelos economistas contactados pelo Negócios para explicar esse ...