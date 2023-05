Turismo e PRR põem país no caminho da convergência

Partilhar artigo



Apesar do agravamento das taxas de juro para famílias e empresas e da inflação ainda alta, a economia portuguesa continua a crescer e será mesmo das que mais subirá este ano. A responsabilidade é do turismo, mas também do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com Portugal a destacar-se entre os que mais destes fundos devem absorver até 2024.



Segundo as Previsões da Comissão Europeia, a economia ...