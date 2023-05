UE avalia sancionar países que ajudem Rússia a contornar sanções

Leia Também Ucrânia: Guterres admite impossibilidade de negociações de paz em breve

A União Europeia (UE) está a equacionar a possibilidade de sancionar países que ajudem a Rússia a contornar as sanções aplicadas por causa da invasão à Ucrânia, anunciou esta terça-feira a presidente da Comissão Europeia."O nosso foco é impedir a evasão [às sanções da UE contra a Federação Russa], em conjunto com os nossos parceiros internacionais", disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev.A presidente da Comissão Europeia acrescentou que o mecanismo em causa vai fazer parte do 11.º pacote de sanções contra a Rússia e apenas vai ser utilizado "em último recurso", mas "não deve haver dúvidas" da determinação dos 27 Estados-membros em fazê-lo cumprir se necessário.Na segunda-feira, a Comissão Europeia confirmou que apresentou ao Conselho da UE o 11.º pacote de sanções à Rússia.O Coreper (acrónimo de Comité de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-Membros da União Europeia, ou seja, os embaixadores dos 27 junto da UE) começa a analisar o novo pacote na quarta-feira.A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).