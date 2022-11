UE estuda formas de usar ativos congelados do Banco Central russo

As opções focar-se-iam em como apreender alguns dos 300 mil milhões de euros de reservas em moeda estrangeira do banco central russo congeladas pela UE, Estados Unidos e outros aliados. A fonte citada pela Bloomberg afirma, contudo, que qualquer ação incidiria apenas sobre os ativos mantidos na Europa.



O tema já terá sido abordado com a administração Biden, não sendo claro se os Estados Unidos estariam dispostos a apreender as reservas russas em dólares.



Em maio, responsáveis do Tesouro norte-americano mostraram-se preocupados com o facto de se abrir um precedente que venha a desincentivar os bancos centrais a guardarem os seus ativos no país.



A Comissão Europeia está a "explorar como fazer a Rússia pagar pela destruição que causou" e tem sido incentivada pelos líderes europeus "a apresentar opções para usar os ativos congelados para a reconstrução da Ucrânia, em linha com a lei internacional e da União Europeia", disse o porta-voz Christian Wigand.





