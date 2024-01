UE exportou 32 milhões de toneladas de resíduos em 2022. Turquia foi principal destino

Metais ferrosos representam metade dos resíduos exportados

Leia Também UE vai deixar de enviar resíduos para países incapazes de os tratar

Em 2022,, traduzindo uma ligeira descida de 3% face ao anterior. A Turquia foi o principal destino e os metais ferrosos o principal material enviado para fora do "bloco" dos 27, revelam dados publicados, esta quinta-feira, pelo Eurostat pela UE em 2022, com um volume de 12,4 milhões de toneladas, o equivalente a 39% do total.Segue-se a Índia (que recebeu 3,5 milhões de toneladas) e a fechar o pódio o Reino Unido (para onde foram 2 milhões de toneladas). No top 10 entra a Suíça, Noruega e Egito (com 1,6 milhões de toneladas cada), Paquistão (1,2 milhões de toneladas), Indonésia (1,1 milhões de toneladas), Marrocos e Estados Unidos (ambos com 800 mil toneladas).Em termos de materiais, em 2022,A Turquia recebeu 10,7 milhões de toneladas, ou seja, quase dois terços (60%) de todos os metais ferrosos exportados pelos 27 Estados-membros.O gabinete de estatísticas europeu dá conta que. O principal destino, neste caso, foi a Índia (com 30% das exportações totais de resíduos).Em sentido inverso,Em concreto, recebeu 4,2 milhões de toneladas de metais ferrosos (22% de total de importações) e 2,4 milhões de toneladas de papel (13% do total). As maiores quantidades vieram do Reino Unido - 1,3 toneladas ou 33% de metais ferrosos e 1,2 toneladas ou 49% de todas as importações de papel.