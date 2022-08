Venda de álcool a menores resulta em multas de mais de 600 mil euros

A venda de álcool a menores duplicou na pandemia, com as multas aplicadas a quem vende e infringe a lei a atingiram os 619 mil euros, noticia esta quinta-feira o Jornal de Notícias Entre 2019 e 2021, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) abriu 457 processos contra estabelecimentos comerciais por venda de álcool a menores. O maior número de processos foi registado no ano passado (228) e corresponde a quase o dobro do registado em 2020.Este ano, o número de jovens identificados por compra de álcool já vai em 29, mais de metade dos identificados em 2019 (41).