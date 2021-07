Vendas a retalho sobem 9% na Zona Euro em maio

As vendas a retalho cresceram em maio na Zona Euro e na União Europeia, tanto em termos homólogos como em comparação com o mês de abril. Os dados foram divulgados esta terça-feira, 6 de julho, pelo Eurostat As vendas a retalho aumentaram 9% na Zona Euro e 9,2% na União Europeia em maio, face ao mesmo período do ano passado. Já em comparação com abril, a subida foi de 4,6% em ambas as regiões.

Na comparação mensal, os maiores avanços verificaram-se em França (+9,9%), Holanda (+9,3%) e Estónia (+8,1%). Por outro lado, registaram-se recuos na Letónia (-3,9%), Finlândia (-3,3%) e Luxemburgo (-0,7%).



Na variação homóloga, o Eurostat destaca o crescimento acentuado na Bulgária (23,9%), Irlanda (22,4%) e Malta (22,0%). Já na Alemanha registou-se a única descida, de 0,9%.





Em Portugal, as vendas a retalho aceleraram 15,4%, face ao mês homólogo, e 3,9% na comparação em cadeia.