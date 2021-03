Portugal foi o quarto país da UE com a maior quebra no retalho em janeiro

O arranque de 2020 marcou uma nova descida nas vendas a retalho na União Europeia, com os países a manterem ainda uma série de restrições à atividade económica para conter a pandemia da covid-19.





Segundo os dados divulgados pelo Eurostat esta quinta-feira, 4 de março, as vendas a retalho na União Europeia desceram 5,4% em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, e 5,1% em comparação com dezembro.





Já na Zona Euro a quebra face a janeiro de 2020 foi de 6,4% e face ao mês anterior foi de 5,9%.





Olhando para a comparação homóloga, as vendas de combustíveis e produtos não alimentares foram as mais penalizadas no bloco regional, com quebras de 15,7% e 11,5%, respetivamente. Em sentido contrário, a venda de alimentos, álcool e tabaco cresceu 5,4% face a janeiro de 2020.





Portugal foi o quarto país onde as vendas mais diminuíram, em termos homólogos. A quebra foi de 10,9%, superada apenas pela Áustria e Eslováquia (-16,8%) e pela Eslovénia (-13%).





No polo oposto, as maiores subidas verificaram-se na Estónia (8%), Bélgica (4,2%) e Finlândia (3,8%).





Na evolução em cadeia, Portugal até registou uma quebra menos acentuada do que a média dos parceiros europeus, com as vendas a retalho a descerem 4,8% face a dezembro. Esta evolução compara com as descidas mais expressivas da Áustria (-16,6%), Irlanda (-15,7%) e Eslováquia (-11,1%) e as subidas verificadas na Suécia (3,5%), Bulgária (1,8%) e Estónia (1,7%).