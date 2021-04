Economia da Zona Euro contrai 0,6% no primeiro trimestre com Alemanha, Espanha e Itália em contração

Leia Também PIB contraiu 5,4% com confinamento do arranque do ano

Leia Também Economia espanhola contrai 0,5% no primeiro trimestre de 2021

Leia Também Economia portuguesa sofre a maior queda entre 12 países da União Europeia

Leia Também PIB francês regressa ao crescimento com aumento do investimento e ligeira recuperação do consumo

A economia da Zona Euro contraiu 0,6% em cadeia, de acordo com os dados do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. A queda foi ligeiramente menor do que aquilo que era antecipado pelos economistas, que esperavam uma quebra de 0,8%.A estimativa rápida do Eurostat detalha que a quebra em cadeia do PIB da União Europeia foi de 0,4% no primeiro trimestre.Já estabelecendo a comparação com o mesmo período de 2020, o recuo do PIB da Zona Euro é de 1,8% e de 1,7% na União Europeia.A quebra nos primeiros três meses do ano acontece após o recuo do PIB da Zona Euro registado no último trimestre de 2020 (-0,7%). Já o terceiro trimestre do ano passado representou uma subida do PIB da Zona Euro, após o tombo da economia europeia no segundo trimestre de 2020, período que coincidiu com os confinamentos mais rigorosos da primeira fase da pandemia na União Europeia.O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta sexta-feira dados sobre o PIB português. A economia portuguesa contraiu 5,4% em termos homólogos e 3,3% face ao trimestre anterior, devido ao confinamento que vigorou no país desde o mês de janeiro. O Eurostat refere que, entre os Estados-membros, a contração da economia portuguesa foi a mais elevada, face aos dados do trimestre anterior.Países como a Letónia ou a Alemanha registaram o segundo e terceiro maior decréscimo em cadeia dos respetivos PIB: -2,6% e -1,7%, respetivamente. Em sentido contrário, comparando com o trimestre anterior, a Lituânia e a Suécia registaram as maiores subidas do PIB (1,8% e 1,1%, respetivamente).Segundo o Eurostat, França e a Lituânia foram os únicos países que, em termos homólogos, viram o PIB crescer. No caso de França, a subida homóloga do PIB é de 1,5% e a da Lituânia de 1%. Nos restantes Estados-membros com dados disponíveis, as maiores quebras homólogos foram registadas por Portugal (-5,4%) e por Espanha (-4,3%).Ao longo desta manhã vários países estão a revelar dados sobre os respetivos PIB nos três primeiros meses do ano. A economia francesa contrariou as expectativas dos economistas e começou a dar os primeiros sinais de recuperação após a crise pandémica e os rígidos "lockdowns". O produto interno bruto (PIB) francês subiu 0,4% nos primeiros três meses do ano, impulsionado pelo consumo e aumento do investimento.Já a economia alemã, uma das principais da Zona Euro, viu o PIB do primeiro trimestre cair 1,7% em cadeia e 3% em termos homólogos. O resultado do PIB alemão foi ligeiramente pior do que as expectativas, que antecipavam uma quebra de 1,5% em termos homólogos. No quarto trimestre de 2020 o PIB alemão avançou ligeiramente (0,5%).A economia espanhola recuou 0,5% em cadeia no primeiro trimestre do ano e 4,3% em termos homólogos. A situação pandémica no país e ainda a tempestade Filomena, que assolou o país em janeiro, pesaram no consumo das famílias, que caiu 0,9%.Já no caso de Itália, a quebra em cadeia do PIB foi de 0,4% e de 1,4% face ao mesmo trimestre do ano passado. O Instituto de Estatística italiano contabilizou avanços em alguns setores, como a indústria, agricultura ou a pesca, mas as restrições impostas para conter a covid-19 continuaram a limitar a economia italiana, principalmente no setor dos serviços.(notícia atualizada)