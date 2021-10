Volume de negócios da indústria cresce pelo sexto mês consecutivo em agosto

O índice de volume de negócios na indústria portuguesa apresentou uma variação positiva de 13,8% em agosto deste ano, comparando com o período homólogo, de acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística).Com a subida homóloga registada em agosto, este índice conhece variações homólogas positivas pelo sexto mês consecutivo.Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo tiveram crescimentos de 11,8% e 17,4%, respetivamente. No mês anterior estas variações tinham sido de 8,1% e 18,4%, pela mesma ordem.As vendas para o mercado nacional aumentaram 11,8% (8,1% no mês anterior) e contribuíram com 7,4 pontos percentuais para a variação do índice total. Face a agosto de 2019, o índice foi superior em 4,2%, informa o INE. O índice relativo ao mercado externo cresceu 17,4% (18,4% em julho), tendo contribuído com 6,4 pontos percentuais. Este índice situou-se 12,6% acima de agosto 2019.Em agosto de 2021, os índices total, do mercado nacional e do mercado externo superavam em, respetivamente, 7,3%, 4,2% e 12,6%, os valores registados no mesmo mês de 2019.O emprego e as remunerações registaram variações homólogas de 0,9% e 5,1% (0,8% e 5,8% no mês anterior), respetivamente, enquanto as horas trabalhadas diminuíram 1,3% (aumento de 3,8% em julho).