A variação média do volume de negócios na indústria fixou-se em 21,8% no conjunto de 2022, contra 14,4% no ano anterior, revelam dados publicados, esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Um resultado "indissociável da forte subida de preços na indústria" que correspondeu a 20,5% no ano passado, contra 8,9% em 2021, assinala o INE.





A variação média das vendas para o mercado nacional foi de 22,1% (contra 11,2% em 2021), enquanto a das vendas para o mercado externo sitou-se em 21,3% (contra 19,1% em 2021).

Já a variaç ão média anua l do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas fix ou - se em 2,6 %, 6,6 % e 2,5 % ( 0,2 %, 4,9 % e 3,4 % em 202 1 ) , respetivamente.





Olhando apenas para dezembro, verifica-se uma desaceleração, atendendo a que, em termos homólogos e nominais, o índice do volume de negócios na indústria cresceu 11,4% (contra 15,8% no mês anterior), uma evolução que, segundo o INE, "poderá ter refletido a desaceleração de 3,4 pontos percentuais do índice de preços na indústria, cuja variação se fixou em 10,6% no mês em análise".Excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria aumentaram 8,6% (contra 11,4% em novembro, com os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo a crescerem 11,2% e 11,8%, respetivamente (17,3% e 13,9% no mês precedente).