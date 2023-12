Volume de negócios da indústria recupera em outubro, mas mantém-se no vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de volume de negócios na indústria registou uma queda de 3,5% em outubro, em termos homólogos, recuperando parcialmente face à quebra de 10,4% contabilizada em setembro, nos mesmos termos de comparação, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Por agrupamentos, os bens intermédios "continuaram a dar o contributo mais expressivo para a variação do índice total", refere o INE.





A energia teve uma diminuição de 7,1% e contribuiu com -1,6 pontos percentuais para o índice. Excluindo o agrupamento Energia, o volume de negócios na indústria desceu 2,4%.





Os bens de investimento aumentaram 1,4%, após terem diminuído 11,9% em setembro, e contribuíram com 0,2 pontos percentuais.





O gabinete estatístico destaca a "divisão de fabricação de veículos automóveis, reboques, semireboques e componentes para veículos automóveis, que apresentou uma variação de -3,9%, recuperando de forma expressiva da quebra de 20,6% em setembro".





Por fim, os bens de consumo passaram de uma redução de 2,2% em setembro, para um aumento de 3,8% em outubro, tendo contribuído com 1,0 pontos percentuais para o índice.





As vendas na indústria para o mercado nacional diminuíram 1,3% em termos homólogos, recuperando 6,8 pontos percentuais face a setembro.





Já as vendas na indústria para o mercado externo registaram uma variação homóloga de -6,6%, recuperando face à queda de -13,8% contabilizada em setembro.











Emprego e remunerações crescem em outubro





Em outubro, o emprego registou um crescimento homólogo de 0,4%, enquanto as remunerações somaram 5,7%, acima dos valores de verificados em setembro: 0,2% e 6,5%, respetivamente.





Os índices de emprego e de remunerações registaram variações mensais nulas em outubro.





Por sua vez, as horas trabalhadas aumentaram 3,6%, passando para terreno positivo, em comparação com o mesmo mês do ano passado, em que o número de horas trabalhadas registou uma quebra de 1,3%.