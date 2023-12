Leia Também Volume de negócios nos serviços desacelerou para 21,8% em setembro

De acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, o índice de volume de negócios nos serviços aumentou 1,2% em outubro, acelerando 1,3 pontos percentuais (p.p.) face a setembro. Em setembro tinha diminuído 0,1%.Não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário, este índice passou de uma redução homóloga de 1,8% em setembro para um crescimento de 2,9% em outubro.Quanto à variação mensal do índice total (Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços), diz o INE que se observou um aumento de 0,2% em outubro.Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas (ajustado de efeitos de calendário), apresentaram em outubro variações homólogas de 3,4%, 8,6% e 2,9%, respetivamente (3,2%, 8,7% e 2,1% em setembro).Com mais influência na variação do índice total esteve o "comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos", apesar de registar uma contração em outubro (-1,8%); o "alojamento, restauração e similares", que registou um crescimento de 8,2%; e os "transportes e armazenagem ", com uma variação homóloga de 2,3%.O alojamento teve um aumento 9,6% (6,7% no mês precedente) e a restauração e similares cresceu 7,7% (11,8% no período anterior).O INE dá destaque também aos transportes aéreos, que inverteram a tendência de desaceleração, passando de uma taxa de variação homóloga de 9,2% em setembro para 14,4% no período em análise.