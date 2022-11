Vendas no comércio a retalho desaceleram em outubro

O índice de volume de negócios no comércio abrandou em outubro, tendo passado de uma variação homóloga de 2,3% em setembro para 0,5% em outubro deste ano.A contribuir para este abrandamento, esteve essencialmente a redução nos produtos alimentares, que registaram uma variação negativa de 3,2% no mês em análise, justifica o INE.Já os produtos não alimentares abrandaram 0,8 pontos percentuais, tendo registado um crescimento de 3,5%."Em termos nominais, a variação homóloga do índice agregado foi 10,7% em outubro (11,8% no mês anterior), continuando a evidenciar efeitos pronunciados do crescimento dos preços. As variações dos índices dos Produtos Alimentares e Produtos não Alimentares situaram-se em 12,3% e 9,4%, respetivamente", refere o instituto português de estatísticas.No que diz respeito aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram aumentos homólogos de 2,8%, 7,2% e 2,7%.