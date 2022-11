Volume de negócios nos serviços desacelerou para 21,8% em setembro

O volume de negócios nos serviços desacelerou de 25% para 21,8% em setembro, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor corresponde a um abrandamento de 3,2 pontos percentuais face a agosto, com destaque para a travagem no comércio e restauração.O comércio por grosso e comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos foi a secção que mais contribuiu positivamente para a variação do índice agregado (11,7 pontos percentuais), apesar de ter registado uma desaceleração de 4,8 pontos percentuais para 20%, face a agosto.O alojamento, restauração e similares aumentou 32,1% em termos homólogos e contribuiu com 2,5 pontos percentuais para a variação do índice. Ainda assim, em comparação com o mês anterior, registou-se uma desaceleração de 11,4 pontos percentuais no volume de negócios na restauração e similares, enquanto o alojamento cresceu 16,8 pontos percentuais face a agosto.Os transportes e armazenagem abrandaram 2,1 pontos percentuais, para 31,7%. Ainda assim, o volume de negócios nos transportes aéreos acelerou para uma taxa de variação homóloga de 96,3%, que compara com 91,6% em agosto.Já o índice de volume de negócios nos serviços não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou, em termos homólogos, 22,3% em setembro, menos 3 pontos percentuais do que o registado no mês anterior.Considerando os dados do terceiro trimestre, o volume de negócios nos serviços aumentou 23,6%, face ao mesmo período de 2021, depois de ter registado um crescimento homólogo de 22,8% no trimestre anterior. Em termos de dados não ajustados, o volume de negócios nos serviços cresceu 23,4%.O emprego nos serviços cresceu 7,3% em setembro e as remunerações aumentaram 10,9%. Já o número de horas trabalhadas subiu 6,7%.