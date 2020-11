World Travel Awards: Madeira, Lisboa e Algarve são os melhores destinos do mundo

Três recantos portugueses, a Madeira, Lisboa e o Algarve, foram distinguidos na edição de 2020 dos World Travel Awards como os melhores destinos do mundo, tomando a liderança em diferentes categorias. No entanto, Portugal não alcançou o "tetra" na categoria mais ambicionada: Melhor Destino Turístico Mundial.





A Madeira volta a ser considerada o Melhor Destino Insular do Mundo, e figura ao lado de Lisboa, que é eleita como Melhor Destino City Break (estadias curtas) do Mundo e, por fim, o Algarve, que classifica como Melhor Destino de Praia do Mundo.





Ao todo, foram 14 as distinções atribuídas ao país - mais três do que em 2019 -, que contemplam não só destinos como também alguns negócios da área do turismo. O título de melhor restaurante de hotel do mundo recai por exemplo sob o português Vila Joya, enquanto que o Hotel Clássico líder é o Olissippo Lapa Palace Hotel. Na divisão Hotel de Região Vinícola ganhou o L’AND Vineyards e, no topo dos hotéis de Luxo e Lazer, ficou o Conrad Algarve. O Dunas Douradas Beach Club é o líder entre os resorts de vivendas e golfe.





A TAP arrecada a classificação de Melhor Companhia Aérea do Mundo, nas categorias de destino a África e à América do Sul. A revista que a companhia portuguesa entrega nos seus voos também é considerada a melhor do globo nesta edição.





A empresa que é a rainha global da Conservação em 2020 é a Parques de Sintra - Monte da Lua e a melhor atração turística de aventura são os Passadiços do Paiva. O Dark Sky Alqueva tornou-se o melhor projeto de Desenvolvimento de Turismo.



Em 2016 Portugal tinha conquistado quatro prémios, número que aumentou para sete em 2017, em 2018 foram 16 as distinções e no ano passado esse número encolheu para 11.





A informação foi divulgada pelo gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, e chega com uma nota de apreço da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques: "Mostramos ao mundo que somos um país seguro, pronto para a todos receber, quando assim for possível. Muito obrigada a todos os portugueses, que contribuíram para que Portugal continue a estar entre os melhores", afirma, ao mesmo tempo que parabeniza o país por, num contexto de grandes constrangimentos provocados pela crise pandémica, ter preservado "a reputação e a notoriedade dos nossos destinos".





Considerados os ‘óscares’ do turismo, os World Travel Awards são atribuídos anualmente, desde 1993, pelos profissionais do setor a uma escala mundial, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, explica a mesma nota.