Yellen: Governo dos EUA "deve agir em grande" com o próximo pacote de estímulos

Janet Yellen, nomeada por Joe Biden para o cargo de secretária do Tesouro dos Estados Unidos, defende que o governo deve "agir em grande" com o seu próximo pacote de estímulos à economia norte-americana, de forma a impulsionar a recuperação do choque da pandemia.





A antiga líder da Reserva Federal dos Estados Unidos argumentará isso mesmo esta terça-feira perante o Comité de Finanças do Senado, conforme o discurso a que a Reuters teve acesso.





Na calha está um pacote de estímulos de 1,9 biliões de dólares, apresentado na semana passada por Joe Biden, que defendeu a necessidade de um investimento ousado para relançar a economia e acelerar a distribuição de vacinas no país, para controlar a pandemia.





No seu discurso, Yellen sublinha que o governo deve tirar partido do ambiente de juros baixos e avançar mesmo com os estímulos propostos pelo presidente eleito, que toma posse já esta quarta-feira, na medida em que os benefícios superarão os custos.





"Nem o presidente eleito, nem eu, propomos este pacote de alívio sem uma avaliação do peso da dívida do país. Mas agora, com as taxas de juro em mínimos históricos, a coisa mais inteligente que podemos fazer é agir em grande ", de acordo com a declaração de Yellen, que deverá ser confirmada a próxima líder das Finanças dos Estados Unidos. "Acredito que os benefícios superarão em muito os custos, especialmente se nos preocupamos em ajudar as pessoas que estão em dificuldades há muito tempo".





O pacote de ajuda proposto por Biden inclui 415 mil milhões de dólares para apoiar a resposta dos EUA ao coronavírus e a distribuição das vacinas contra a covid-19, cerca de 1 bilião de dólares em ajudas diretas às famílias e cerca de 440 mil milhões de dólares destinados às pequenas empresas e comunidades particularmente atingidas pela pandemia.





Muitos americanos receberiam apoios de 1.400 dólares - além dos cheques de 600 dólares aprovados pelo Congresso no mês passado – e o adicional ao subsídio de desemprego também aumentaria dos atuais 300 dólares para 400 dólares por semana, além de que seria estendido até setembro.





No seu discurso, Yellen sublinha que a economia dos EUA deve ser reconstruida "para que crie mais prosperidade para mais pessoas e garanta que os trabalhadores americanos possam competir numa economia global cada vez mais competitiva".





A antiga responsável da Fed, que substituirá Mnuchin se for confirmada pelo Senado, foi considerada pelo senador Ron Wyden, que deverá liderar o comité, como a melhor escolha possível para a pasta do Tesouro. "Ninguém é mais bem qualificado do que Yellen para liderar uma recuperação económica", afirmou.