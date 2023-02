E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá ir a Bruxelas esta semana para participar numa reunião com os líderes da União Europeia.



O Financial Times avança que Zelensky deve discursar numa sessão especial do Parlamento Europeu, sinalizando, no entanto, que a deslocação ainda está a ser avaliada por razões de segurança.



O líder ucraniano recebeu na semana passada a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, em Kiev. Um porta-voz de Michel, que preside as reuniões dos 27 líderes da UE, disse em Kiev: "Há um convite ao presidente Zelensky para visitar Bruxelas".

Leia Também Charles Michel garante apoio a Kiev em todo o processo de adesão à UE



Questionado nessa altura, sobre a possível visita a Bruxelas, o presidente ucraniano não descartou essa possibilidade, mas admitiu riscos de segurança. "Há grandes riscos se for a algum lugar", disse Zelensky.



Os 27 líderes da UE reúnem-se em Bruxelas, na quinta-feira, e em cima da mesa de trabalho vai estar a Ucrânia, a migração e a resposta do bloco à lei de redução da inflação dos EUA.



Se o presidente ucraniano viajar até Bruxelas, está será a segunda vez que Zelensky sai do país no último ano, desde a invasão da Rússia. Em dezembro, Zelensky visitou os Estados Unidos e discursou ao Congresso.