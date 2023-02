Sunak anuncia novas sanções à Rússia durante visita surpresa de Zelensky

"A visita do presidente Zelensky ao Reino Unido é um testamento à coragem, determinação e luta do seu país, bem como um testamento à inquebrável amizade entre os dois países", disse o primeiro-ministro britânico em comunicado.



É ainda espero que o presidente ucraniano se encontre com o Rei Carlos III esta tarde no Palácio de Buckingham.



Entretanto, a Reuters avança a possibilidade de Zelensky visitar Bruxelas na quinta-feira, numa altura em que o líder ucraniano procura toda a ajuda militar possível para um segundo ano de guerra. No entanto, planos oficiais ainda não foram anunciados.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está esta quarta-feira em Londres, numa visita surpresa ao Reino Unido, naquela que é a sua segunda visita ao estrangeiro desde o início da guerra.O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, aproveitou a ocasião para anunciar novas sanções à Rússia e promessas de nova ajuda militar, incluindo treino em caças da NATO, que o Ocidente tem resistido em conceder.Sunak revelou que Zelensky deve discursar no parlamento e visitar as tropas ucranianas que estão a receber treino militar na Ucrânia.