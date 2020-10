Apesar do Brexit e da pandemia, os estudantes portugueses querem estudar no Reino Unido

Os estudantes portugueses continuam a querer estudar no Reino Unido, apesar do Brexit e do estado da pandemia. De acordo com o exame académico IELTS, 23% dos candidatos portugueses fizeram o teste com o intuito de se matricularem em universidades britânicas.

Neste contexto o British Council deu na segunda-feira início a uma feira virtual com mais de 60 universidades do Reino Unido, onde os estudantes da União Europeia e do Espaço Económico Europeu podem esclarecer todas as suas questões quanto aos processos de candidatura, as oportunidades de carreira e as questões intrínsecas ao Brexit, tais como taxas e processos de candidatura aos vistos a partir de janeiro de 2021.

Leia Também Geração injustiçada ou geração afortunada?

Esta plataforma, de acesso gratuito, faz parte da campanha do British Council, Study UK Europe, que tem como objetivo promover o ensino no Reino Unido, com informação clara e fiável, e um contacto direto entre alunos e universidades. A feira virtual decorrerá entre 19 de Outubro e 13 de Novembro e espera ajudar mais de 7 mil estudantes.

Leia Também Apenas 30% dos estudantes concluem licenciatura nos três anos previstos

De acordo com Maddalaine Ansell, Diretora de Educação do British Council, "a investigação do British Council demonstra que os estudantes europeus veem o Reino Unido como o destino de estudo estrangeiro mais atraente ao ensino das qualidade e empregabilidade. No entanto, os equívocos acerca do processo de candidatura, as taxas e os requisitos – especialmente após a saída do Reino Unido da UE – podem desencorajar alguns". Nesse sentido,"O Study UK Europe: Gateway to the UK pretende abordar este assunto através de um conjunto único de sessões informativas e conversas one-to-one com instituições educacionais distintas. Permitiremos que as universidades do Reino Unido alcancem diretamente os estudantes europeus e que os apoiem, fornecendo-lhes a informação de que precisam para iniciar o que, esperamos ser, uma jornada incomparável nesta experiência de estudo no Reino Unido", afirmou Ansell.