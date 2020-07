Aulas não presenciais geraram poupanças

A suspensão das aulas presenciais, determinada pelo Governo desde 16 de março e até ao final do ano letivo para a maior parte dos anos do ensino obrigatório, gerou uma poupança para a administração central de vários milhões de euros. A conclusão consta do boletim de execução orçamental de janeiro a junho, publicado esta segunda-feira pela Direção-geral do Orçamento (DGO).

Aulas não presenciais geraram poupanças









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.