Aulas online devem ocupar 70% do horário letivo

As escolas públicas partem para o ensino à distância, que arranca na próxima segunda-feira, com uma referência em cima da mesa: as aulas online, em direto, deverão ocupar 70% do tempo letivo, sendo os restantes 30% reservados para trabalho autónomo ou assíncrono, que não exigirá que alunos e professores trabalhem juntos em tempo real. Esta, será, contudo, apenas uma referência, uma vez que o Ministério da Educaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...