Business Intelligence: Nova tem o “Ronaldo” dos mestrados

Pelo segundo ano consecutivo, o mestrado em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence da Universidade Nova de Lisboa foi distinguido pela agência internacional Eduniversal como o melhor do mundo.

A liderar o top mundial do Ranking dos Melhores Mestrados 2018, elaborado pela agência internacional Eduniversal, está novamente um mestrado da Nova Information Management School (Nova IMS) - o de Gestão de Informação com especialização em Gestão do conhecimento e Business Intelligence.

A Nova consegue assim ver este seu mestrado ganhar esta distinção, pelo segundo ano consecutivo, na categoria de Business Intelligence and Strategy.

E pela primeira vez, a pós-graduação em Digital Marketing and Analytics da Nova IMS aparece cotada neste ranking como a segunda melhor do mundo na categoria de E-business e Digital Marketing, enquanto a pós-graduação em Gestão de Informação e Business intelligence na Saúde surge no quarto lugar mundial, na categoria de gestão da Saúde.

Além de dois mestrados bem posicionados no top-europeu, a Nova IMS coloca ainda mais um mestrado no ranking dos melhores do mundo da Eduniversal - o mestrado em Estatística e Gestão de Informação, com especialização em Análise e Gestão de Risco, na categoria de Seguros, Risco e Ciências Actuariais, que surge no quinto lugar a nível mundial.

"Os resultados deste ranking estão associados à nossa orientação estratégica para a qualidade e à procura permanente de oportunidades de inovação. Resultam igualmente de uma política de ensino orientada para responder aos desafios trazidos pela transformação digital das organizações e da sociedade", enfatiza Pedro Simões Coelho, director da Nova IMS.

A Eduniversal é a agência internacional que publica anualmente o ranking dos melhores mestrados e MBA do mundo, que é elaborado com base na análise de cerca de 50 áreas de estudo, avaliando mais de 12 mil programas de ensino pós-graduado.