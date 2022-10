Centeno vê literacia financeira como chave para "sociedade mais inclusiva e menos desigual"

de educação financeira (REF),

O presidente do banco de Portugal, Mário Centeno, começou por sublinhar a importância que a literacia financeira tinha neste momento dado o contexto económico que vivemos, já que esta contrói cidadãos mais resilientes. O presidente do banco central português acrescentou que "as crises tendem a castigar os grupos que estão mais vulneráveis" e que com cidadãos mais instruídos nestas matérias se poderia criar "uma sociedade mais inclusiva e menos desigual".

Na mesma linha, o ministro da Educação, João Costa, disse que é importante haver jovens com conhecimento científico, artístico e humanístico, mas atribui igual importância à educação de literacia financeira para que possam ter competências para resolver os problemas da sua vida.A literacia financeira tem ganho um espaço importante nas escolas nos últimos anos. Desde 2013, com a implementação do referencial de educação financeira (REF), criado para orientar os professores no que diz respeito à educação financeira em contexto educativo e formativo.A maior meta do referencial é saber se gerou impacto social, disse a Presidente da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, Maria Amélia Miranda, nomeadamente se teve impacto na classificação da disciplina de matemática e se melhorou as competências de literacia financeira e o interesse. Em ambos os casos houve melhorias notáveis.No entanto, desde 2013 que o mercado financeiro está em constante mutação e as preocupações viraram-se para atualização desse do mesmo, nomeadamente pela introdução e desenvolvimento do digital na área financeira."Os alunos têm que estar cientes dos perigos associados ao digital, como os pagamentos pela internet", refere a professora no agrupamento de escolas general Serpa Pinto em Cinfães, Maria Irene Ramos. Todos os jovens têm acesso à internet, informação, serviços e até a "fake news", o que faz com que seja uma obrigação da escola ensinar sobre estas matérias, completou o diretor-geral da direção-geral da educação, José Vítor Pedroso.Em foco também esteve o regime opcional da disciplina. Esta é normalmente ensinada nas aulas de cidadania e desenvolvimento, mas já há uma coordenação entre os professores de outras disciplinas para abordarem esta temática nas suas aulas.