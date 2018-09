Costa: Universidade não é a "única saída" e oferta educativa deve ser diversificada

O primeiro-ministro considerou hoje que a universidade não é a "única saída possível" para quem quer aprender uma profissão e defendeu a diversificação da oferta educativa, nomeadamente através do ensino artístico integrado e profissional.

"A universidade não é a única saída possível, nem o único percurso necessário para quem quer prosseguir a sua vida e, por isso, a diversificação daquilo que é a oferta educativa é da maior importância", defendeu António Costa, numa intervenção na inauguração do Conservatório de Música de Loulé.

Aproveitando o facto de estar no primeiro conservatório público de música a sul de Lisboa, o líder do executivo realçou a importância dos ensinos artístico integrado e profissional, observando que o Governo tem "paulatinamente procurado criar as condições" para que estes "sejam igualmente valorizados nos processos educativos".